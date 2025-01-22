台南喜灣抽水站啟用 快速抽水入海讓居民告別淹水

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市南區喜樹、灣裡地區市地重劃停20抽水站（喜灣抽水站），今天啟用，這座抽水站斥資新台幣5億1800萬，將可快速抽水入海，大幅降低區域積淹水機率，讓居民生活更獲安全保障。

市長黃偉哲今天主持南區喜樹、灣裡地區市地重劃停20抽水站啟用典禮，他指出，喜樹、灣裡地區地勢較低，逢雨必淹，市府透過市地重劃找到用地，出資興建抽水站，這個區域積淹水機率將大幅降低。

黃偉哲表示，喜灣抽水站離海很近，可迅速將積水排入海中，抽水量也是區域排名前3；此區域正進行重劃，未來將設置新社區，人口也會增加，喜灣抽水站啟用後，可讓居民生活更安全。

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南市府水利局指出，喜灣抽水站民國111年12月開工，去年8月完工，當時多個颱風襲台帶來豐沛雨量，喜灣抽水站雖未完成驗收，仍投入運作，發揮良效，改善喜樹、灣裡聚落低窪區域淹水問題。

水利局表示，喜灣抽水站配置抽水機、發電機及油槽室，可提供抽水設備連續運轉48小時，抽水站屋頂設置太陽能光電模組，供站內電氣設備使用，環保發電，節能減碳。（編輯：陳仁華）1140122