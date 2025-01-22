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節安工作展開 澎湖府會首長慰問警消人員

2025/1/22 21:14（1/22 22:11 更新）
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114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復（前左）22日晚間前往慰問執協勤人員，感謝警消人員堅守崗位、維護治安，致贈慰問金與民生物品。中央社 114年1月22日
114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復（前左）22日晚間前往慰問執協勤人員，感謝警消人員堅守崗位、維護治安，致贈慰問金與民生物品。中央社 114年1月22日
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（中央社澎湖縣22日電）114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁等人，今晚兵分多路前往慰問執協勤人員，感謝警消人員維護治安，讓民眾平安過好年。

陳光復、陳毓仁、馬公市長黃健忠、無黨籍議員莊光大、義警大隊長吳聲享等人，今天晚上8時起，在警察局長林温柔與消防局長許文光等人陪同下，前往馬公分局致贈慰問金與民生物品，由分局長呂文廷等代表接受，隨後兵分3路分赴馬公、湖西、白沙與西嶼等警消、航空、港警等及社區守望相助隊等慰問。

陳光復向全體警察人員表示，大家辛苦了，感謝所有警消人員犧牲假日，全力維護地方治安與交通等服務，讓民眾過個好年。

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黃健忠與市民代表會主席歐銀花等人也在稍早聯袂前往馬公分局等所轄各分駐、派出所、消防分隊等單位與社區守望相助隊致贈慰問金，對在寒風下堅守崗位的第一線人員表達感謝。

澎湖縣警察局表示，加強重要節日安全維護工作的「節安工作」，自20日晚間10時起至2月3日晚間12時止展開，今年以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為工作重點，結合縣內航空、港警等友警單位及義警、民防、社區守望相助隊等民間力量，投入治安、交通與服務工作，讓民眾歡喜迎新年。（編輯：謝雅竹）1140122

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114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復（前右4）、議長陳毓仁（前左4）等人22日晚間前往馬公警分局慰勞前線員警，感謝他們堅守崗位。中央社 114年1月22日
114年加強重要節日安全維護工作近日啟動，澎湖縣長陳光復（前右4）、議長陳毓仁（前左4）等人22日晚間前往馬公警分局慰勞前線員警，感謝他們堅守崗位。中央社 114年1月22日
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