基隆暖暖區過港路 69席停車場啟用

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市府將荒廢的過港路自來水員工宿舍拆除，闢建69席停車位的停車場今天啟用。副市長邱佩琳說，感謝議會支持預算，期許完工後改善鄰近停車問題，進一步提升當地生活環境。

邱佩琳在啟用典禮指出，過港路停車場提供69席小型車停車位，預期將可紓解過港路沿線的停車與塞車問題，搭配內政部「提升道路品質公共環境改善計畫」，補助過港路辦理道路工程計畫，有助提升過港路交通車流及行車空間環境，改善當地周遭巷道因路邊停車，而影響車輛通行及社區觀瞻，以維持當地交通流暢。

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邱佩琳說，當地里長、議員反映過港路道路工程施工期間，衍生停車空間不足問題，市府也承諾在道路工程完工前，過港路停車場採免收停車費方式回饋地方，減輕民眾停車壓力。

基隆市政府交通處表示，過港路停車場位於過港里民活動中心對面，基地臨基隆河岸占地約2214平方公尺，出入口利用既有巷道與過港路銜接，至於場區綠化，保留基地中間的茄苳樹進行修枝，並保留靠近河岸的玉桂及巷底既有植栽樹木等主要原生樹種。（編輯：張銘坤）1140123