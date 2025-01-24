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過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
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屏東四重溪溫泉路跑2/15登場 沿途賞美景全台最桑

2025/1/24 16:31（1/24 16:56 更新）
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屏東縣政府辦理「全台最桑」四重溪溫泉路跑，賽事組別包含21公里「半程馬拉松組」、12公里「挑戰組」，以及適合全家大小一同參與的3公里「趣味組」，將於2月15日開跑。圖為往年活動情形。（屏東縣政府交通旅遊處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月24日
屏東縣政府辦理「全台最桑」四重溪溫泉路跑，賽事組別包含21公里「半程馬拉松組」、12公里「挑戰組」，以及適合全家大小一同參與的3公里「趣味組」，將於2月15日開跑。圖為往年活動情形。（屏東縣政府交通旅遊處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月24日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣府舉辦「全台最桑」四重溪溫泉路跑，賽事分3組，2月15日下午3時慵懶出發，跑者可欣賞199縣道沿途山巒美景及日落、泡湯，更有屏東特色美食賽事補給。

屏東縣交通旅遊處今天發布新聞稿表示，全台最暖最桑溫泉路跑賽事將於2月15日辦理，邀民眾於元宵節後，陪同現場千人一路從屏東四重溪溫泉公園暖心開跑。四重溪溫泉路跑結合溫泉與光影藝術，不止是場熱血賽事，更是一趟徜徉百年小鎮、享受溫泉放鬆的浪漫跑旅；馬拉松跑完直接泡湯洗去一身疲憊，為雙腳的努力留下難忘回憶，民眾可沿路為跑者加油，共享溫泉慶典。

為了讓跑者欣賞有如黃金般的四重溪日落美景，「屏東四重溪溫泉路跑」將於下午3時慵懶出發，以四重溪溫泉公園為起點，跑上有壯闊山巒的199縣道，經過石門古戰場旅遊資訊站、牡丹水庫，以及詩情畫意四重溪畔防汛道路，最後於日落時分進入終點。此時天空彷彿籠罩著一層金色薄霧，光線柔和而溫暖，整個世界都被溫柔光線所包覆。

交旅處指出，賽事組別包含21公里「半程馬拉松組」、12公里「挑戰組」，以及適合全家大小一同參與的3公里「趣味組」；邀請跑者完成比賽後到融合自然環境氛圍感的燈海走走，或前往靜謐溫泉街找間湯屋舒服泡溫泉，享受美好元宵時刻，實現一場跑步結合泡湯的湯道之旅。

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交旅處提及，為推廣運動平權及鼓勵學子們養成良好運動習慣，邀請高雄市仁武特殊教育學校，並由專業老師及家長帶領身心障礙學生前往挑戰3公里「趣味組」，透過活動創造運動無礙環境，感受運動帶來的健康、活力與樂趣。

主辦單位也提供充滿屏東特色的賽事補給，包含恆春半島的芋粿、米腸、鹹鴨蛋吐司，以及在地店家白水玉子贊助肉包。車城鄉保力村也將認養2個補給站，在賽道上為選手熱情服務，恆春半島隱藏美食，等著選手們探索，品嚐後搜尋屏東GO購平台上傳消費發票或收據照片即可參加抽獎活動，相關活動訊息可上屏東旅遊網等網站查詢。（編輯：郭諭儒）1140124

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