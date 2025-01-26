高雄冬日遊樂園　「吉伊卡哇」海上巴士登場遊港灣

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄市政府觀光局25日推出「2025冬日遊樂園」活動，攜手高雄市輪船公司推出全新「吉伊卡哇」聯名主題海上巴士航班，邀市民與遊客一同搭乘彩繪渡輪，邂逅冬日港灣美麗風光。

高雄市輪船公司指出，「2025冬日遊樂園」25日至2月16日間開放，並在春節連假期間（1月29日至2月2日）每日運營主題航班，搭乘時間為每天下午1時至晚上7時45分，每班航程由棧貳庫出發往返旗津，班距30分鐘乙班，航程約6分鐘。

高雄市輪船公司表示，為回饋吉伊卡哇粉絲，在官網推出限量50套「海上巴士套組」，套票內含15張單程海上巴士票（棧貳庫至旗津），並附送限量冬日遊樂園「吉伊卡哇」主題一卡通1張及2款主題貼紙，原價新台幣1500元，推出優惠價1250元，數量有限，售完為止。

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高雄市輪船公司今天發布新聞稿指出，為讓旅客在搭船時能感受過年氛圍，輪船公司與棧貳庫合作，初一至初五每日前150名搭乘「吉伊卡哇」海上巴士的旅客，可免費獲得一個春節開運紅包，並有機會抽中豐富獎品，包括棧貳庫沐居免費住宿券、冬日遊樂園吉伊卡哇限定一卡通及餐飲折價券等多項好禮。

高雄市輪船公司表示，2025冬日遊樂園的「吉伊卡哇」海上巴士航班將帶給大小朋友一段難忘回憶，歡迎民眾來與療癒小可愛們共度美好時光，遊覽高雄港美麗景致。（編輯：方沛清）1140126