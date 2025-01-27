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新北垃圾收運衝突民眾跳上車 環保局：妨害公務

2025/1/27 11:25（1/27 11:51 更新）
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新北市環保局提醒，民眾務必做好分類，玻璃及陶瓷類應妥善打包再交給清潔隊員回收，避免造成人員割傷。圖為民眾丟回收物品。（新北市環保局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月27日
新北市環保局提醒，民眾務必做好分類，玻璃及陶瓷類應妥善打包再交給清潔隊員回收，避免造成人員割傷。圖為民眾丟回收物品。（新北市環保局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月27日
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市鶯歌區25日晚間發生垃圾收運衝突，新北市環保局說，民眾欲交付未包覆酒甕回收，清潔隊員勸導袋裝，反遭民眾跳上車理論、疑有肢體衝突，清潔隊員提告妨害公務。

新北市政府環境保護局表示，25日晚間7時25分許，清潔隊員在鶯歌區鶯桃路296巷進行資源回收循線收運時，因民眾交付酒甕未包覆，隨車人員請民眾以袋裝或打包，避免清運途中破裂造成危險，未料民眾與清潔隊員發生衝突、跳上車理論，並疑有肢體動作，延誤收運進度。

新北市環保局說，經報警處理後，資源回收車始接續完成後續收運作業，2名清潔隊員下班後到派出所製作筆錄提告妨害公務。

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新北市環保局長程大維說，春節前後收運量大增，近期因為玻璃類資收物未妥善包覆，頻造成清潔隊員受傷，呼籲民眾務必做好分類，易碎物品應妥善包覆，大型傢俱及物件則採預約收運。

程大維重申，譴責所有妨害公務及威脅清潔隊員身心安全的行為，並訴諸法律，民眾不要以身試法。（編輯：陳政偉）1140127

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