高雄攤商販售非授權吉伊卡哇 市府取締不法侵權

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（中央社記者張已亷高雄27日電）「吉伊卡哇」充氣裝置在高雄港灣展出吸引大批民眾爭睹，卻有攤販在周邊販售非授權的吉伊卡哇商品，對此，高雄市長陳其邁表示，授權商已提出控告，市府也會偵查和取締不法侵權行為。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」25日開幕，日本人氣IP「吉伊卡哇」、「小八貓」充氣裝置分別在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面及靠近音浪塔前海面展出，兔兔則在碼頭樂園，吸引大批民眾到場拍照打卡，但愛河灣周邊卻出現攤販兜售非授權吉伊卡哇商品。

市長陳其邁今天到高雄市交通局智慧運輸中心視察年節疏運暨慰問，會前接受媒體聯訪表示，對於販售非授權商品部分，授權商已提出控告；另外，警方及消保官已協助偵查和取締不法侵權行為。

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陳其邁說，鼓勵民眾購買正版吉伊卡哇周邊商品，在音浪塔一樓及16號碼頭兔兔旁邊的高雄限定商品專賣地點，都有正版吉伊卡哇和授權相關周邊產品，提醒民眾注意相關吉伊卡哇或周邊商品是不是有侵權或其他違法部分，呼籲民眾應支持正版相關吉伊卡哇及周邊商品販售。

高雄市政府觀光局透過訊息表示，授權商26日已正式報案，警察局已受理報案並將進行查核調查。警方後續將協同授權商及高流工作人員持續針對流動攤販進行取締，並扣押侵權物品。另外，呼籲民眾尊重著作權，吉伊卡哇周邊商品除了音浪塔一樓的商品快閃店之外，高雄限定商品在16號碼頭、兔兔氣膜旁邊販售。（編輯：陳政偉）1140127