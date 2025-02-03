加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫
首頁 / 地方

蛇年開工新春團拜 盧秀燕：有出訪日本計畫

2025/2/3 11:25（2/3 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府3日舉行所屬一級機關員工114年新春團拜，市長盧秀燕（前左4）率領市府一級主管拱手向大家拜年。前右4為國民黨立委江啟臣。中央社記者郝雪卿攝 114年2月3日
台中市政府3日舉行所屬一級機關員工114年新春團拜，市長盧秀燕（前左4）率領市府一級主管拱手向大家拜年。前右4為國民黨立委江啟臣。中央社記者郝雪卿攝 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）今天是春節年假結束後首日開工，台中市長盧秀燕在新春團拜時指出，台中與日本關係密切，日本也是與台中姊妹市第2多的國家，她今年有出訪日本的計畫，等確定後再向外報告。

春節9天年假結束，台中市政府上午舉行員工新春團拜，盧秀燕在會中感謝新年期間包括交通、警消及醫護人員，不眠不休、沒有休假繼續服務市民、建設台中，期勉市府員工繼續用愛服務市民，希望台中繼續幸福，共創佳績。

盧秀燕接受媒體聯訪被問到是否有出訪日本計畫時表示，因為日本一向跟台灣非常密切，尤其跟台中市，1908年日本因台灣縱貫鐵路開通而興建台中公園的湖心亭，湖心亭被當作台中市徽，日本時代建築物當台中市徽，可見台中跟日本關係非常密切。

盧秀燕接著說，日本也是台中第2多姊妹市的國家，市府非常重視城市外交，因疫情關係使得工作耽誤，疫情結束後當然要加強城市外交、國民外交及出訪工作，今年有出訪日本計畫，等計畫確定後會再向外報告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

被問到是否會爭取參選國民黨主席時，盧秀燕未正面回應只說，今天是各行各業開工第一天，新年期間說好話，希望讓市民開心，也讓國泰民安，國家要祥和，民眾才能安心，希望在新的一年當中，國家和諧、國家安全、社會安定、人民安心，和諧安定非常重要。

對於公民團體發起罷免案，盧秀燕認為，新春期間政府官員、民間領袖都到廟裡或教堂祈福，第一句話都說國泰民安，就是國家安全、國家祥和、社會安定，人民才能安心，如果國家不斷擾動，國家不能祥和，人民就不能安心，希望新的一年當中政治放兩旁，民生、經濟、教育優先，為人民著想。（編輯：李錫璋）1140203

#日本
#台中市
#台灣
#台中公園
#台中市政府
#國民黨
#盧秀燕
盧秀燕
民團遞交罷免藍委提議書 朱立倫：力戰到底藍營9縣市長任滿拚延續執政 新北重中之重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：