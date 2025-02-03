新北板橋行動治理座談 侯友宜：基礎建設擺第一

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）新北市長侯友宜今天到板橋區與里長座談時指出，一旦新版財劃法施行，「只要中央核定新台幣374億元，絕對把基礎建設擺在第一位」，泰山板橋輕軌很重要，希望中央盡快核定。

新北市政府今天舉行今年度第一場行動治理里長座談會，侯友宜下午率新北市政府局處首長到板橋區公所與板橋區里長及民代進行座談。

新北市板橋區長陳奇正簡報時表示，溪北公園地下停車場及忠孝公園地下停車場預計民國114年5月完工，同年9月啟用；信義國小地下停車場預計民國115年6月完工，同年10月啟用。

陳奇正指出，板橋第二國民運動中心已開工，預計民國115年12月完工；板橋醫療園區BOT（興建、營運、轉移）招商案已公告招商；板橋第二運動場體育場用地BOT案刻正公告招商中。

侯友宜致詞時表示，希望今天座談會大家溝通協調，可以趕快做的事就趕快做，他已向市府局處首長交代，「當新版財劃法正式實施，只要中央核定374億元，絕對把基礎建設加倍做」。

他表示，財劃法修法講了20多年，雖然新北市少於台北市，目前多或少他不會太計較，一步步用於建設，「請區長大膽規劃，大膽提出來，我們一定會大膽核定」。

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侯友宜指出，除了基礎建設之外，大型主要建設速度要加快，尤其泰山板橋輕軌很重要，希望中央趕快核定，後續也需要中央幫忙。

他表示，社會福利也會逐漸加碼，「很多人生活很好，但還有人過得沒那麼如意，不照顧不行」，只要市府能做到，在經費可以支應情況下，會盡力完成大家想法。（編輯：戴光育）1140203