台南聖母廟迎春牛與高空煙火2/8登場 周邊交管

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（中央社記者張榮祥台南5日電）慶元宵，台南市正統鹿耳門聖母廟預定2月8日迎春牛及施放高空煙火，台南市政府今天公布當天周邊交通管制措施，也呼籲民眾預先規劃替代路線，避開壅塞路段。

南市府交通局今天指出，因應安南區聖母廟8日2025新春嘉年華迎春牛遊行及施放高空煙火民俗文化活動，周邊台江大道5段、城安路、安中路6段等路段當天將執行交管。

交通局表示，台江大道5段當天上午8時起雙向管制，城安路、安中路6段下午6時起雙向封閉，城北路、城西街及青砂街也將交管。台17線、台江大道、安中路、公學路等路段預期車潮湧入，東西向車輛可先改道本田路或市道173線，南北向可利用台17線及台19線。

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此外，東區東門城圓環8日也將舉辦「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，屆時管制東門圓環內圈1車道，東門路及長榮路口東向西道路管制通行。大台南智慧交通中心將全程監看交通狀況，且監控活動周邊及重要路段車流量。

交通局提醒民眾可先查詢活動路段及相關交管，預先規劃路線，避開壅塞路段，若欲參與活動，應多使用大眾運輸系統，市府將強力取締違規停車，確保交通安全順暢。（編輯：李淑華）1140205