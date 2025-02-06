高雄228紀念草地音樂會 2/8起22處開放索票

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄228紀念草地音樂會將於28日晚間7時在高雄市立美術館草坡登場，高市文化局今天宣布，活動需憑票入場，8日起可在22個藝文點索票，一人可索2張，索完為止。

文化局表示，高雄春天藝術節多年來以草地音樂會開闊自由的形式讓更多人參與，今年以「世界上光的光」為名的228紀念草地音樂會，集結歌手以莉．高露、林宗興、高雄室內合唱團和高雄市交響樂團等表演。

228紀念音樂會現場將演出10多首與愛和台灣有關的曲目，文化局今天新聞稿表示，活動當天無論任何年齡一人一票、憑票入場；8日起在高雄市22個藝文點開始索票，一人可索2張，索完為止。

22個索票藝文場館包括高雄市文化中心至善廳、大東文化藝術中心、高雄市立歷史博物館、社教館、高美館、內惟藝術中心、高雄市電影館、高雄市音樂館、駁二藝術特區、岡山文化中心、紅毛港文化園區售票口、打狗英國領事館文化園區售票處、鳳儀書院售票處、旗山車站-糖鐵故事館、高市圖總館及部分圖書分館（三民、寶珠、左新、高雄文學館、楠仔坑、曹公、美濃）等。

文化局表示，以莉．高露將演唱補破網、雨夜花、四季謠、野百合也有春天等。林宗興演唱燒肉粽、杯底不可飼金魚、想起昔當時、叫阮的名等多首耳熟能詳的國台語組曲。

音樂會開始將由高雄市交響樂團以「登山列車」這首曲子表達對台灣這片土地的熱愛，透過鄒族才子、白色恐怖受難者高一生作詞作曲、高一生的兒子高英傑譯作中文詞，描述透過森林火車窗外不斷變化的景色，體現對阿里山的深厚情感。

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活動也將緬懷醫師曾貴海，以他所留下的文字「冬花夜開」，文化局表示，曾貴海一生，除了作為醫生和詩人，也參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，念茲在茲都是台灣，他將自己奉獻給台灣。

此外，今年適逢台灣音樂大師蕭泰然逝世10週年，這次音樂會將以描述台灣人民溫良純樸性格的「來自福爾摩沙的天使」作為對一代音樂偉人的緬懷感念，從溫暖旋律中不但能聽見台灣，更對身為台灣土地上的一份子，感念在這片土地上所收穫的一切。（編輯：謝雅竹）1140206