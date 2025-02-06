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台中大里空氣品質達紅色警戒 市府加強稽查洗掃街

2025/2/6 17:07（2/6 17:21 更新）
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台中市大里區空氣品質惡化，6日下午1時大里測站達「紅色警戒」，環保局除通知大型固定污染源配合降載減排外，也派員加強稽查及洗掃街道。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月6日
台中市大里區空氣品質惡化，6日下午1時大里測站達「紅色警戒」，環保局除通知大型固定污染源配合降載減排外，也派員加強稽查及洗掃街道。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）中部今天空氣品質不佳，中市環保局表示，下午1時大里測站達「紅色警戒」，沙鹿、西屯及忠明等測站出現污染物偏高情形，除通知大型固定染源配合降載減排，也加強稽查及洗掃街。

因受環境風場偏東風影響，環境部昨天預報6日中南部空氣品質可能達「橘色提醒」，台中市環保局昨天橫向聯繫相關單位於今天執行應變措施，提醒民眾做好自主防護，並持續掌握空氣品質變化。

環保局指出，今天適逢農曆大年初九天公生日，加上中部位於環境風場背風側，整體大氣擴散條件不佳，且民俗活動可能造成區域性短時污染物濃度上升，昨天傍晚已於相關局處官網或社群軟體發布警示。

環保局指出，下午1時環境部空氣品質測站監測結果顯示，台中大里測站空氣品質較預報情形惡化，已達「紅色警戒」等級，而沙鹿、西屯及忠明測站的粒狀污染物亦有偏高情形。

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環保局再次通報相關單位提升應變等級至「中級預警」，並已通知大型固定污染源（如中火、中龍等）加大降載、減排幅度；同時提醒市民如有外出，應加強個人防護並盡量避免在戶外從事劇烈活動。

除通知大型固定污染源降載減排外，環保局昨天也通知各局處執行「初級預警」應變措施，包括派員加強稽查、洗掃街，針對餐飲業、攤販集中區稽查及要求防制設備維持正常操作，加強宣導民眾使用大眾運輸工具，通知學校、社福單位調整戶外活動等。（編輯：李錫璋）1140206

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