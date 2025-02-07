寒流來襲台東恐攝氏10度低溫 釋迦和荖葉加強防寒

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）這波寒流來襲，台東有可能出現攝氏10度左右低溫，不耐寒的台東地區主要經濟作物釋迦和荖葉，農民加強防寒措施；台東區農業改良場也呼籲農友各項農作物也要加強防寒。

中央氣象署今天持續發布低溫特報，寒流南下各地氣溫持續下降，明天至10日清晨寒流影響，台東縣有10度以下低溫發生機率。

台東2大經濟作物釋迦和荖葉均不耐寒，上午農民把握最後機會加強防寒措施，加快採收成熟釋迦大果，尚未成熟的果實則加一層塑膠套；荖葉方面則在迎風面加一層黑網，儘量不讓寒風吹進園區。

鄒姓農婦告訴中央社記者，台東縣大目釋迦種植面積有2000多公頃，經過改良一年最多可以採收3次，現在正是結果採收期。今天在台北農產運銷公司拍賣行情最高每公斤有新台幣113元，是高價的水果，但現在寒流又要來了，部份果實還在果樹上，成熟的大果採收、小果得用兩層套袋保暖。

陳姓荖葉農這2天都在園區加強黑網圍籬，他說，荖葉葉片相當不耐寒，一旦凍傷葉片就要報銷，還要花時間摘採丟棄，目前荖葉價格飆漲，盤商收購價每公斤560元。

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農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，農民反映，前幾波寒流已造成部份釋迦果實出現裂果，今年寒流的次數比過去幾年頻繁。這波寒流低溫10度左右，會影響台東縣3天，建議農民架設遮風網，防寒面積大也會比較有效，也要套好套袋防雨。

台東區農改場表示，除了主要經濟作物釋迦和荖葉外，其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物可增施鉀肥 （如腐植酸鉀），增加作物耐寒力。較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。（編輯：孫承武）1140207