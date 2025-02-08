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彰化員林車站旁立體停車塔啟動報廢 年底前拆除

2025/2/8 15:46（2/8 15:51 更新）
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台鐵員林火車站旁的立體停車塔因安全疑慮、操作不便等因素，民眾使用意願逐年下降，員林市公所已啟動報廢程序，預計民國114年底前拆除。中央社記者鄭維真攝 114年2月8日
台鐵員林火車站旁的立體停車塔因安全疑慮、操作不便等因素，民眾使用意願逐年下降，員林市公所已啟動報廢程序，預計民國114年底前拆除。中央社記者鄭維真攝 114年2月8日
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（中央社記者鄭維真彰化8日電）彰化縣台鐵員林車站旁的立體停車塔因安全疑慮、操作使用不便等，民眾使用意願逐年下降，員林市公所啟動報廢程序，預計今年底前完成拆除，未來將進行開發，帶來更多商業發展。

員林市公所今天透過新聞稿指出，民國86年公所為解決員林車站周邊停車問題，獲得中央政府核准及補助停車場規劃案，於90年完成這座地面19層立體停車場，設有4座機械車塔，提供280個車位，總工程經費新台幣2億1035萬餘元。

此立體停車塔自92年營運，於96年起委託民間業者經營，成為員林重要交通設施之一。

公所表示，隨著周邊平面停車場陸續設立，立體停車塔操作時間較長、使用較不便，加上民眾對機械停車塔的安全疑慮，導致使用意願逐年下降；多年運作後，面臨使用效益降低、設施老化、安全顧慮等問題。

後來這座立體停車塔已達最低15年使用年限，經多方評估後，員林市公所決定啟動報廢程序辦理拆除，經費預估約1016萬5000元，並計畫將該區土地進行再開發，去年底拆除工程發包案決標，預計今年底前拆除完畢。

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公所指出，原土地範圍屬於商業區，未來可依照商業區容許用途規劃商場等設施，且緊臨員林車站，位於市中心，具有極高開發潛力，因此將委託專業公司評估後續開發方向，並盡快啟動土地再利用計畫。

公所表示，考量招商進駐及大規模建設期程需要一段時間，將先行規劃該區域為平面路外停車場或納入路邊開單收費，並委由廠商經營，預計設置33席停車位，每年約可收取21萬餘元權利金，同時也能緩解周邊停車壓力。（編輯：謝雅竹）1140208

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