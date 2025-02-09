謝國樑籲童子瑋一同出面 盼基隆別再有惡意罷免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）公民團體發起罷免國民黨立委林沛祥，國民黨擬反制鎖定罷免2名民進黨基隆市議員，市長謝國樑今天呼籲議長童子瑋一同出面，盼基隆不要再有任何惡意罷免。

公民團體發起罷免林沛祥，國民黨基隆市黨部將成立「基隆反惡罷行動總部」，預計13日召開籌備會，初步鎖定罷免民進黨安樂區市議員張之豪和信義區市議員陳宜。

童子瑋昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁指出，市民選出民意代表，就是希望能督促市政府運作的效能，監督批評是難免，但最終都是為了市府施政的進步。如果只是基於政治對立的報復動作，為了府會和諧及市政運作順暢，應該立即停止相關行動。

對此，謝國樑今天出席客家天穿日活動受訪說，他認為現在所有的罷免都是惡意且不合理，包括去年他經歷過的罷免也是一樣，他很希望大家能加入反罷免行列，在基隆或是在台灣，不要再有任何惡意罷免。

謝國樑說，他衷心希望童子瑋可以與他一起出來呼籲，基隆應休養生息，市府推動市政，市民也要過穩定的生活，他不相信市民還想罷免任何1名公職人員，這並非市民樂見。

林沛祥表示，他的態度與謝國樑一致，雖然他不支持也不同意罷免，但如今他也是這次被罷免的對象，支持者也感到不平。公民團體主動發起罷免，不管哪個政黨，其實都沒辦法有太多立場去講些什麼，他只能表達尊重，做好自己該做的事，繼續努力讓基隆更好。

張之豪表示，謝國樑說反對罷免，其實是要用「罷免反制罷免」，國民黨應是對行政院長卓榮泰提出不信任案，倘若「倒閣」通過，總統賴清德可宣告解散國會，讓人民重新投票，「判決」對國會近1年來的僵局是否予以肯定。

張之豪說，國民黨如果既反對中央政策又不肯提倒閣，人民只好罷免國民黨立委，國民黨明明是被人民監督在國會的表現，卻回應要罷免民進黨議員，根本是牛頭不對馬嘴。

透過 Google News 追蹤中央社

陳宜表示，全台公民團體發起罷免國民黨立委，基隆市可能是唯一發起罷免民進黨市議員，令她感到不可思議，「領銜人」不就是謝國樑，呼籲謝國樑不要說一套做一套。

陳宜說，基隆市信義區有許多軍公教人員，相較於其他選區，國民黨支持者確實較多，國民黨支持者一旦站出來，她就倒了，才會鎖定信義區，不然國民黨也講不出罷免她的理由。（編輯：張銘坤）1140209