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催生東部環島電網 政院東服中心：說酬庸是政治語言

2025/2/9 16:19（2/9 16:31 更新）
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行政院東部聯合服務中心（圖）推動東部環島電網串連計畫，執行長洪宗楷表示，東服中心服務項目實在很多，立院以職務酬庸為由刪預算，是政治語言。中央社記者李先鳳攝 114年2月9日
行政院東部聯合服務中心（圖）推動東部環島電網串連計畫，執行長洪宗楷表示，東服中心服務項目實在很多，立院以職務酬庸為由刪預算，是政治語言。中央社記者李先鳳攝 114年2月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）東服中心推動東部環島電網串連計畫，藉由蘇花安工程共構電力系統，讓台灣電力形成環島電網提高韌性；執行長洪宗楷說，服務項目多，立院以職務酬庸為由刪預算，是政治語言。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷今天告訴中央社記者，立法院在野黨刪除聯合服務中心的「業務費」新台幣3000多萬元，理由是聯合服務中心沒有功能，職務是酬庸；然而事實上，東服中心服務項目實在很多，其中，環島電網串連就是攸關花蓮電力供應的重要建設。

洪宗楷說，5個服務中心所能運用的經費就是這筆3000多萬元業務費，沒有其他的了。猜想當時總預算審查現場，立委們恐怕不是很清楚刪凍的細節，更不清楚這筆3000多萬是全部的費用，以為刪除的只是一部分。一年花3000多萬元，有5個行政院服務中心在地方服務民眾，舉辦一場演唱會、一場煙火秀就這些錢了。

他說，東服中心服務項目實在很多，例如民眾陳情、跨部會業務協調等，其中花東環島電網串連計畫，因經費龐大且事涉機關眾多，以往電網並未串連，經東服中心主動居間協調及橫向連繫，目前預訂於2月25日由政務委員邀集相關單位召開協調會議。

西部有3條南北345KV（34萬5000伏特）超高壓輸電線，東部一條都沒有。早在1998年，台電就曾提出「和工~鳳林」345KV輸電線計畫，但因有13公里經過太魯閣國家公園範圍，遭太管處反對。曾協調要台電配合蘇花高計畫共構，但經費高達800億元，且台電認為有維修與工安問題，計畫最後胎死腹中。

洪宗楷說，由於蘇花安計畫即將推動，也成為催生花東環島電網串連計畫（161kV和仁至立霧段特高壓管線）的最佳契機，電纜線路可以藉由蘇花安計畫及既有蘇花改公路共構。

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洪宗楷指出，地方要單獨辦理161kV和仁至立霧段特高壓管線工程幾乎不可行，不僅經費龐大且要循相關法令通過環評、原保地及地質探勘等；花蓮和仁至立霧段僅能採地下電纜且長度小於50公里。

去年受到0403花蓮地震影響，砂卡礑溪輸水鋼管遭到土石崩落破壞嚴重，目前立霧電廠機組已經停機。台電花東供電區簡報指出，立霧發電機組自0403地震後數年內恐無法發電，幾乎無能力再供電給蘇花安，須興建161kV和仁到立霧線才能對蘇花安供電；蘇花安預計2032年完工，與161kV和仁到立霧線案脣齒相依，環島電網終將可期。（編輯：李淑華）1140209

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政院東服中心預算遭刪 執行長：暫時低度運作
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