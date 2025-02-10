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台中東勢新丁粄節晚會 李洋、樂團宇宙人登場演出

2025/2/10 18:01
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中東勢區新丁粄節流行音樂晚會12日晚間在東勢客家文化園區登場，市府客家事務委員會表示，8組藝人輪番上陣，樂團宇宙人壓軸演出，更邀請奧運羽球金牌得主李洋跨界合作。

台中市東勢區客庄重要活動新丁粄節，將在12、13日登場，市府客家事務委員會安排系列活動，其中，流行音樂晚會將在12日晚間7時在東勢客家文化園區登場。客委會今天發布新聞稿說明活動內容。

客委會表示，金曲星光主持人暨金鐘獎得主陳明珠將帶領整場節目，客家饒舌歌手Yappy將客語與現代饒舌音樂結合，將與歐比王x神棍樂團演繹金曲獎演出神曲；新生代校園女神陳華將演唱歌曲，8組知名藝人輪番登台，用音樂詮釋客家文化多樣性與活力。

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中市府客委會主委江俊龍表示，希望藉由流行音樂晚會吸引年輕族群關注客家文化，透過創新手法讓傳統文化煥發新生命，讓音樂不僅僅是娛樂，更是文化與時代接軌的橋梁。

市府客委會補充，除音樂盛宴表演，現場設置客家美食及特色產業攤位推出客家美食宴，音樂與美食帶來多重感官享受，讓民眾感受客家文化多元魅力。（編輯：陳仁華）1140210

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