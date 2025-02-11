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新北新店陽光運動公園賞花趣 河津櫻粉嫩綻放

2025/2/11 11:57（2/11 12:16 更新）
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新北市新店陽光運動公園河津櫻陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，歡迎民眾踏青賞花。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月11日
新北市新店陽光運動公園河津櫻陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，歡迎民眾踏青賞花。（高灘處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市高灘處今天表示，春意漸濃，新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，歡迎民眾戶外踏青賞花，享受悠閒漫步公園櫻花步道的浪漫氛圍。

新北市政府高灘地工程管理處發布新聞稿指出，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。目前園區河津櫻已綻放約6成。

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高灘處表示，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬，一字排開的櫻花樹沿著陽光運動公園步道綻放，粉嫩花朵、綠地與藍天相互呼應，交織、相融成一幅春季限定的夢幻景緻。

高灘處表示，歡迎民眾前往賞櫻並探索公園中豐富、有趣且多樣的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，相信不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是穿梭在「陽光綠洲」兒童遊戲場嬉戲玩耍，都是大台北地區假日休憩的最佳選擇。（編輯：李錫璋）1140211

#新北市
#新店
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