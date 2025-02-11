加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 地方

新北就業博覽會 旅宿餐飲、科技業積極搶人才

2025/2/11 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）春節後是轉職旺季，新北市勞工局今天在市府舉辦新春就業博覽會；局長陳瑞嘉表示，以旅宿餐飲業搶人最積極，其次為科技製造業。不少知名企業祭出高薪與優渥職缺競爭。

勞工局今天在市政府6樓禮堂舉辦就業博覽會，局長陳瑞嘉接受聯訪表示，求職者新春後轉職，盼爭取優渥薪資，雇主也求才若渴；故每年都會舉辦新春博覽會，希望透過博覽會平台，帶動各產業求才需求。

他說，這次博覽會以專供內需市場的服務業旅宿餐飲業最積極，其次為科技製造業，儲備人才展開布局。另外，台灣壽司郎、鼎泰豐、王品集團、米塔餐飲、金田興業、金色三麥等企業，也祭出逾百職缺搶人，提供主廚、料理長、儲備幹部等職缺。

勞工局表示，薪資待遇部分，大樹醫藥徵求門市藥師月薪新台幣7萬5000元；南京資訊提供月薪7萬元招募硬體研發工程師；厚誼工程開出月薪6萬元延攬工程主管，盼以穩定薪資留住人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

記者現場觀察，業者紛紛加碼徵才，希望補足春節後的人力缺口。不少民眾一早就到場填寫表單，接近中午，市長侯友宜到場發放300多個福袋，許多民眾爭相恭賀新春，現場氣氛熱烈。

勞工局說，隨著市場需求回溫，活動現場邀台灣卓勒、中國砂輪、正淩精密、南京資訊、桓達科技、長庚國際能源、可樂旅遊、史泰博、IKEA等53家廠商參與，提供超過2500個工作機會，希望協助更多民眾找到理想工作，讓企業順利補足人力。（編輯：李錫璋）1140211

陳瑞嘉
新北市府提升中高齡勞參率 評估適用勞基法員工延退
侯友宜
中小學開學 侯友宜：保護青少年是治安重中之重侯友宜：中央若扣補助 財劃修法新北恐僅增百億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：