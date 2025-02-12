竹南頭份人口持續增加 苗縣府催生實驗中學

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣竹南頭份地區人口因科學園區持續增加，許多學校校舍空間不足，縣長鍾東錦今天視察后庄國小表示，因應桃竹苗大矽谷計畫，全力向國科會爭取設置竹南科學園區實驗中學。

鍾東錦先前往竹南鎮照南國中出席友善校園宣誓活動，接著轉往頭份市后庄國小視察校舍不足問題，因逢雨天，學生下課時，瞬間湧入作為風雨球場的室內空間活動，頓顯擁擠不堪。

鍾東錦指出，竹南科學園區發展，吸引大量科技產業進駐，帶動人口移入，加上新竹科學園區外溢效應，竹南、頭份地區近年人口持續成長，學生數也相對增加，以照南國中為例，禮堂只能容納7、8年級兩個年級的學生；頭份市的后庄國小目前更是擁擠不堪，兩地市區的國中、小學都面臨學生爆表問題。

鍾東錦表示，行政院推動總統賴清德政見「桃竹苗大矽谷計畫」，未來科學園區人口及廠商員工的子女教育需求，只會增加不會減少，因此，縣府積極建請國科會設置竹南科學園區實驗中學，共同承擔竹南園區、銅鑼園區、國家衛生研究院及竹科外溢等員工子女就近就學問題，同時也分散紓解頭份、竹南地區各校學生人數。

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鍾東錦說，縣內許多優秀學子得舟車勞頓到外縣市就讀高中，苗栗縣政府財政困難，無法自行籌錢設校，為催生苗栗實中，昨天已率縣府團隊拜會教育部，獲得教育部允諾全力協助與國科會洽談爭取，為苗栗孩子有更好的學習環境一起努力。

縣府教育處指出，初步評估竹南鎮大同高中南側、省道台13線（公義路）以東約9公頃的非都市土地，作為建議增設實驗中學基地，規劃新設高中、國中、國小、幼兒園及雙語部，期盼能早日設校。（編輯：方沛清）1140212