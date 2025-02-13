民團捐4輛訓練車 助惠光導盲犬學校培育開路天使

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）大中國際聯合會計師事務所等團體，今天捐贈惠光導盲犬學校4輛訓練車，由校長曾瀚霖受贈。紅、藍、綠色訓練車，加速培訓時間，象徵光的三原色，寓意導盲犬是視障者第二雙眼睛。

惠光導盲犬學校今天舉辦訓練車捐贈儀式，校長曾瀚霖表示，致力於培訓導盲犬，免費提供給視障者，目前仍有13名視障者等待與導盲犬配對。

曾瀚霖說，捐贈緣起於慈善團體於2024年9月發起「你是我的眼慈善公益音樂會」，西施犬Rocky及貴賓犬「小丁」的飼主聽完演唱會後決定捐車，將對寵物犬的愛惠及視障者與導盲犬。

學校秘書長彭筱涵接受中央社記者訪問表示，原有2輛訓練車，需運送犬隻到場各所訓練、前往動物醫院就診、與視障者配對，有時甚至遠赴高雄等地，但車齡逾20年且常拋錨。

她說，一隻導盲犬約需訓練1年，服役約6至7年；此次受贈4輛訓練車有助於汰換並提高訓練過程安全，加速培訓導盲犬，縮短視障者擁有「開路天使」的等待時間。

校方說，3輛「Rocky號」訓練車分別為紅色、藍色及綠色，象徵光的三原色，寓意導盲犬為視障者帶來繽紛世界。紫色的「小丁號」象徵紫氣東來，帶來祝福。

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大中國際聯合會計師事務所所長林寬照表示，Rocky是事務所的公關犬，其中文名字「若機」寓意「如是因緣」。原承諾捐1輛車，經拋磚引玉，台中分所所長施文婉、僑威科技總經理楊琇華、合安丞公司董事長陳惠絨等，一起擴大募款共捐出4輛車。

多個扶輪地區合唱團、美生美聲合唱團及好德協會合唱團，今天也在捐贈儀式合唱「你是我的眼」組曲，象徵導盲犬成為視障者的第二雙眼睛。（編輯：張銘坤）1140213