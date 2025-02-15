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民進黨澎湖新住民諮詢站揭牌 提供在地服務

2025/2/15 18:37（2/15 19:01 更新）
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民進黨澎湖縣黨部新住民諮詢站15日由澎湖縣長陳光復（後中）等人共同揭牌，未來可為新住民提供法律諮詢、生活資訊、文化交流、就業指導、醫療服務等協助，現場並邀請新住民朋友一起見證。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月15日
民進黨澎湖縣黨部新住民諮詢站15日由澎湖縣長陳光復（後中）等人共同揭牌，未來可為新住民提供法律諮詢、生活資訊、文化交流、就業指導、醫療服務等協助，現場並邀請新住民朋友一起見證。（澎湖縣政府提供）中央社 114年2月15日
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（中央社澎湖縣15日電）民進黨澎湖縣黨部新住民諮詢站今天揭牌，縣長陳光復表示，協助新住民就近在地諮詢，及時得到回應，更快適應並融入澎湖社會，期盼未來完整串連社區新住民服務據點，提供更全方位服務。

民進黨澎湖縣黨部新住民諮詢站今天由陳光復、民進黨新住民事務部主任、立委羅美玲、民進黨籍議員呂黃春金、文化局長陳鈺雲、馬公市長黃健忠、澎湖蓮鄉新住民家庭關懷協會理事長阮氏鳳與黨部主委顏家康等人共同揭牌，還有眾多新住民一同見證。

陳光復表示，澎湖有近2000名新住民，分別來自異鄉到澎湖，克服語言、文化等差異，都是澎湖一家人，縣府將全力協助，讓大家都能安心在澎湖生活。

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陳光復感謝民進黨澎湖縣黨部在顏家康推動下，成立新住民諮詢站，未來為新住民提供法律諮詢、生活資訊、文化交流、就業指導、醫療服務等協助，並針對生活上可能遇到的困難，提供專業諮詢，讓新住民能夠更快適應並融入澎湖社會。

顏家康表示，民進黨新住民部自民國113年起積極推動「新住民諮詢站」計畫，目前在全台9縣市成立15處服務據點，今年首站選在澎湖，預計在115年前在各縣市開設，讓服務網絡遍及全台。（編輯：郭諭儒）1140215

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