台灣燈會光耀之球故障 桃園體育局：已修復正常

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）台灣燈會在桃園登場，但有民眾在網路發文指出，活力發光站展區的「光耀之球」疑似故障，民眾「看了個寂寞」，桃園市政府體育局今天表示，投影主機與訊號異常已修復將正常演出。

2025台灣燈會在桃園市登場，有民眾在網路發文表示，昨晚前往機捷A19桃園體育園區站，但樂天棒球場「活力發光站」展區的「光耀之球」疑似故障，民眾進場排了快1個小時，卻只看到3分鐘的燈光秀，看完大家都是一頭霧水。

有民眾留言說，「這次燈會最雷的就這顆球，看卡比獸躺在那邊還比較好看」。

也有民眾回應，（現場）都沒有人提醒真的有在扯，站了很久啥都沒有。

民眾留言指出，投影畫面只有最後一張球員的合體大圖。

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體育局說，桃園活力發光站燈區昨晚因光耀之球主題秀投影主機與訊號異常，導致大球主題秀部分場次無法順利演出，後以燈光秀進行每15分鐘輪播展出，經緊急檢測及障礙排除後，昨晚10時已修復正常播出，今天將正常演出。燈區已重新準備主機一台及備用機一台，避免再有此情況發生。

體育局指出，「活力發光站」主燈裝置「光耀之球」，除回應樂天棒球場的環境主題，也向2024年台灣棒球登上世界舞台的榮耀致敬，打造「台灣燈會史上最大球體投影」，利用270度包覆的投影效果，以及4台高亮度雷射投影機，營造出豐富科技與未來感，「光耀之球」每整點、半點演出一次。 （編輯：張銘坤）1140216