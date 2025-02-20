台北花伴野餐3/15登場 三代同堂報名送全家福

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）2025台北花伴野餐3月15日於大安森林公園登場，台北市觀傳局表示，今年首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，將在現場替9組家庭免費拍攝全家福，明天起開放報名。

台北市觀光傳播局今天發布新聞稿表示，今年的台北花伴野餐規劃5大主題野餐區，包含以音樂為主題的「搖擺饗宴」、結合環保的「綠遊派對」、寵物專屬「蹓蹓毛孩」、鼓勵親子共讀的「大地繪閱」，及結合2025雙北世界壯年運動會的「樂活運動」。

觀傳局指出，5大主題將舉辦不同風格節目，讓民眾沈浸在春光明媚的同時，參與音樂展演、DIY手作、投籃大賽等活動，並在晚間享受現場音樂會。

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此外，觀傳局表示，此次首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，找來專業攝影師替9組報名家庭拍攝花海野餐風格的全家福，不僅可現場取得電子及實體照片，拍攝完畢後還能領野餐墊、環保餐盒及蠟筆等禮品。

觀傳局說明，2025台北花伴野餐明天上午10時起開放報名，除戶外攝影棚外，採2人一組方式、每組限報名1個主題，成功報名者活動當天可免費兌換一個野餐墊及一份蔬食餐盒，邀請民眾攜家帶眷，在春暖花開的季節裡來場午後野餐。（編輯：張銘坤）1140220