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龜山島3/1開放登島 遭颱風毀損修復4個月完工

2025/2/24 19:47
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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）颱風康芮去年襲台，宜蘭縣龜山島嚴重受創，提前封島展開修復工程，經過近4個月後修繕已完成，將於3月1日開放登島，首日申請登島前100名旅客，還可獲得紀念品。

龜山島每年12月1日到隔年2月28日實施封島，讓島上生態在沒有外界干擾下，得以休養生息，每年3月1日開放遊客登島。

颱風康芮去年10月31日登陸台灣，帶來狂風巨浪侵襲龜山島，使得島上多處設施損毀，成為2000年開放觀光登島以來最嚴重災情，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處去年11月5日宣布提前封島，展開修復工程。

東北角風管處副處長江舒君今天指出，主要工程包含南岸碼頭修復、南岸碼頭蛇籠修復及綠化、南岸休憩涼亭修復及周邊環境整理、環湖步道重新鋪設、環湖木棧道修復及調整、龜山國小附屬廁所修繕及整體環境設施改善等，目前島上所有修復工程都已全部修繕完成。

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東北角風管處表示，龜山島將於3月1日如期開放登島，並在2月28日舉辦「2025龜山島淨灘暨植樹活動」，結合海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊、農業部林業及自然保育署宜蘭分署等單位，預計600人次參與。

東北角風管處指出，與宜蘭賞鯨協會合作，3月1日申請登龜山島的旅客，前100名可獲得紀念品，並結合旅行社推出2款遊程，邀請大家安排一趟龜山島體驗生態旅遊。（編輯：郭諭儒）1140224

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