張秀菊基金會公益愛心獎 推廣善行撐起兒少保護網

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（中央社記者蘇木春台中25日電）張秀菊社會福利慈善事業基金會今天舉辦永續公益愛心獎頒獎活動，有20個團體與個人獲獎，基金會盼透過將愛心企業與個人的善行推廣給社會大眾，共同為弱勢兒少撐起保護網。

基金會今天在台中舉辦頒獎活動，共有20個團體與個人獲獎，基金會董事長張良卿、執行長郭碧雲等人出席。

獲獎的陳烈樟熱愛運動，早期便帶著基金會安置的孩子騎自行車環島，還發起「一日父母」系列活動，帶領志工陪伴孩子年前添購新衣、參加健行；得主陳怡君則是數年如一日，帶著志工定期前往安置機構，舉辦同樂會與孩子同樂。

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郭碧雲會中表示，基金會自去年起設立「永續公益愛心獎」，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。透過愛心獎，希望將愛心企業與個人的善行，推廣給社會大眾，讓公益力量持續擴展，共同為弱勢兒少撐起堅實保護網。

郭碧雲提到，基金會成立邁入第21年，攜手政府、企業與社會大眾，共同為弱勢兒少打造安全成長環境。未來將與企業合作打造全新訓練基地，並推動十年計畫，期望讓更多中部地區的孩子鼓起勇氣，翻轉人生，迎向光明未來。（編輯：郭諭儒）1140225