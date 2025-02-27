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屏東鹽埔漁港貨運碼頭動土 運輸量能再提升

2025/2/27 13:05（2/27 14:06 更新）
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屏東小琉球旅遊興盛，讓貨物運輸量攀升，為改善船席不足，由中央補助與地方自籌逾新台幣1.6億元興建鹽埔漁港貨運碼頭，27日動土，貨運碼頭完工後，會從1席泊位增加至3席，碼頭長度也會從現有的55公尺延長至140公尺，並有專屬倉儲空間。中央社記者李卉婷攝 114年2月27日
屏東小琉球旅遊興盛，讓貨物運輸量攀升，為改善船席不足，由中央補助與地方自籌逾新台幣1.6億元興建鹽埔漁港貨運碼頭，27日動土，貨運碼頭完工後，會從1席泊位增加至3席，碼頭長度也會從現有的55公尺延長至140公尺，並有專屬倉儲空間。中央社記者李卉婷攝 114年2月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東小琉球年逾280萬人次旅客，旅遊興盛讓貨物運輸量攀升，為改善船席不足，斥資逾1.6億元興建鹽埔漁港貨運碼頭，今天動土，完工後可同時3艘貨船作業，提升運輸量能。

自民國108年起，鹽埔漁港肩負小琉球至台灣本島往返民生物資運補、垃圾清運及大型建築資材貨運運送重責，近年小琉球觀光發展，當地民生物資、民宿飯店建材需求及垃圾量逐年上升，為改善貨運碼頭船席不足且泊地水深易淤積、缺乏貨運陸域設施作業空間等問題，由中央補助與地方自籌共新台幣1億6555萬元，興建鹽埔漁港貨運碼頭，今天動土。

航港局長葉協隆出席動土儀式致詞指出，貨運碼頭完工之後，會從1席泊位增加至3席，碼頭長度也會從現有的55公尺延長至140公尺，也會有專屬倉儲空間，貨物不會再日曬雨淋，貨船也可以平穩靠泊在碼頭，讓貨運作業更加順暢。

屏東縣長周春米表示，隨著觀光與民生需求提升，貨運碼頭興建刻不容緩，新建貨運碼頭可提高每年貨運量外，鋼構倉儲區也可以堆置大量貨物，且腹地空間也可停放堆高機、挖土機、大貨車等大型機具，有助提升並改善當地環境景觀。

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縣府提及，鹽埔漁港貨運碼頭預計在明年5月底完工，基地面積約3585平方公尺，包括倉儲區及戶外貨物操作區、停車場、景觀綠地、河道浚挖清疏及補拋消波塊。

縣府表示，期望使鹽埔漁港成為全國首個結合貨運、漁業及觀光三位一體的共融漁港，未來可提供旅客、居民、漁民三方服務，打造鹽埔漁港貨運碼頭與客貨運專區成為兼顧漁業、交通、觀光的複合式新港區。（編輯：李淑華）1140227

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屏東鹽埔漁港貨運碼頭工程動土典禮27日舉行，航港局長葉協隆（左）、屏東縣長周春米（右）出席，祈求工程圓滿順利。中央社記者李卉婷攝 114年2月27日
屏東鹽埔漁港貨運碼頭工程動土典禮27日舉行，航港局長葉協隆（左）、屏東縣長周春米（右）出席，祈求工程圓滿順利。中央社記者李卉婷攝 114年2月27日
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