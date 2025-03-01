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智慧停車柱年開錯約1.7萬張 北市擬提改善方式

2025/3/1 14:08
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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市府為讓民眾方便繳納路邊停車費設置智慧系統，議員指出，智慧停車柱去年開錯約1.7萬張，停管處今天表示，智慧停車柱採委外經營，會分析討論找出可能漏洞及改善方式。

台北市停車管理工程處為提供民眾即時路邊停車資訊及即時繳費功能，從2021年底起推出路邊智慧停車柱服務，國民黨北市議員曾獻瑩指出，至今年1月底，北市路邊收費停車共4.7萬格，但裝設智慧停車柱僅1068格，看出智慧停車系統仍處於初步推廣階段。

曾獻瑩透過質詢資料表示，調資料發現，統計去年數據，智慧停車柱共開出76萬餘張停車單，但後台系統顯示錯誤率達約2.33%，經換算後，一年約開錯1.7萬張停車單。

他說，依停管處提供統計資料，去年對智慧停車柱的申訴案僅142件，申訴比例低，北市推行智慧停車柱確實能提升停車管理效率，但數據反映，多數民眾因未曾發現錯誤，或因金額小且申訴流程繁瑣，最終寧願自行吸收錯誤開單後的費用。

他表示，停管處應要求廠商分析錯誤開單的狀況及原因，並持續改進優化，若錯誤率持續攀高，之後恐影響更多民眾，且應檢討現行錯誤開單狀況，並提供更透明的查詢系統，讓民眾能方便確認。

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停管處回應，智慧停車柱是採委外經營，對廠商要求是開單準確率需達95%以上，而後台顯示的2.33%錯誤率，仍在可容許範圍，但因出現有開錯停車單狀況，將分析討論找出可能的系統漏洞或改善方式。

停管處表示，若民眾發現停車繳費單的資料有錯誤，可撥1999市民專線反映，避免造成不必要的損失。（編輯：方沛清）1140301

曾獻瑩
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