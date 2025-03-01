加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本主持人三野文太逝世享壽80歲 校園瘋神榜等節目頻創高收視
首頁 / 地方

高雄市國民中學數學競賽 236名好手齊聚一堂

2025/3/1 17:01（3/1 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「高雄市國民中學數學競賽」今年邁入17年，活動年年吸引數理優秀學生組隊報名參加，2025年共有59所國中組隊報名，賽事考驗團隊合作思考及發掘學生數學領域潛能，提升數學解決能力。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月1日
「高雄市國民中學數學競賽」今年邁入17年，活動年年吸引數理優秀學生組隊報名參加，2025年共有59所國中組隊報名，賽事考驗團隊合作思考及發掘學生數學領域潛能，提升數學解決能力。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄市教育局今天在英明國中舉辦「國民中學數學競賽」，共有59所國中、236名數學好手組隊同場較勁，透過合作解題賽與個人賽模式一較高下。

「高雄市國民中學數學競賽」今年邁入17年，活動年年吸引數理優秀學生組隊報名參加，今年共有59所國中組隊報名，賽事考驗團隊合作思考，以及發掘學生數學領域潛能，提升數學解決能力。

高雄市教育局新聞稿表示，競賽分為合作解題賽與個人賽，合作解題賽題型為計算證明4至5題，4名選手要在1小時內合作思考，考驗團隊成員默契、解題技巧、解題的完整性及結果的準確性。

個人賽題型為填充12題與計算證明3題，每名參賽者要在2小時內完成解題，考驗學生運用數學思考問題、分析問題和解決問題的能力。

教育局表示，競賽除擇優選出個人獎、合作解題獎、團體獎等獎項外，特別設立個人潛力獎，鼓勵第一次參加學校或近3年未曾獲獎學校，依據個人賽筆試的解題技巧、解題完整性、結果準確性，擇選具有數學研究潛質者，予以鼓勵。

google news透過 Google News追蹤中央社

國立高雄師範大學教授廖本煌說，國中數學競賽自97學年度至今，教育局和高師大策略聯盟，持續提供不同的創意教學推廣計畫，期盼透過各屆不同題型設計的競賽機制，培養日常生活應用與學習其他領域所需的數學知能。

教育局主秘歐素雯表示，配合12年國民基本教育課程綱要政策發展，教育局持續深化推展國中數學教育，藉由數學競賽激發學生思考力、創造力，及探索數學的信心與正向態度，以提高學生對數學思維與問題研究的興趣。（編輯：謝雅竹）1140301

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：