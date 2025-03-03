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竹縣救出柴犬生產11隻幼犬 3/12開放認養

2025/3/3 15:31（3/3 15:41 更新）
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新竹縣動物保護防疫所表示，日前從新埔鎮1處非法繁殖場救出多隻犬隻，其中有2隻母柴犬懷孕，後續已生產共11隻幼犬，經動保所人員照顧後，皆健康活潑，12日將開放認養。（新竹縣動物保護防疫所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月3日
新竹縣動物保護防疫所表示，日前從新埔鎮1處非法繁殖場救出多隻犬隻，其中有2隻母柴犬懷孕，後續已生產共11隻幼犬，經動保所人員照顧後，皆健康活潑，12日將開放認養。（新竹縣動物保護防疫所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月3日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣動物保護防疫所今天表示，日前從新埔鎮1處非法繁殖場救出多隻犬隻，其中有2隻母柴犬懷孕生產共11隻幼柴犬，經照料將於3月12日開放認養。

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇今天接受中央社記者訪問表示，去年執行遊蕩犬絕育訪查，發現新埔鎮有非法從事犬隻繁殖等行為，隨後與新埔警分局查緝繁殖場，救出柴犬、博美等39隻犬，依法扣留安置。

彭正宇說，經照料後，已在1月辦認養活動並出養35隻犬隻，另因這批有2隻母柴犬懷孕，後續已生產共11隻幼犬，在經過動保所人員照顧後，皆健康活潑，將在3月12日開放認養。

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彭正宇表示，此次送養活動，限制住於桃竹苗地區的成年人士，以利動保所進行後續追蹤查核，確保毛孩都能獲得妥善照顧，避免被認養後淪為交易商品。

新竹縣動物保護防疫所提供資料指出，動保教育園區於3月6日至3月8日上午9時到11時30分，以及下午1時至3時，將開放犬隻與民眾見面，盼為毛小孩找到飼主。（編輯：李錫璋）1140303

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