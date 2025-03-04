台北車站逸仙公園周邊機車格收費改計時制 周轉率提升

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市停管處表示，「逸仙公園周邊」機車格改為計時制後，久占格位狀況改善，3成車輛2小時內離開、停車使用率約9成，顯見格位效率有所提升。

北市停車管理工程處表示，為提升機車停車格使用效率，並提供有臨時停車需求的民眾更便利的停車環境，今年3月3日起，正式調整台北車站「逸仙公園周邊」路邊機車停車格的收費方式。

停管處指出，從計次20元調整為計時制，每半小時5元，當日上限50元，觀察新制上路首日格位使用情形，約有3成的停放車輛於2小時內離開，另統計停車使用率約9成，較以往長時間占用的情況有所改善，且減輕短時停車民眾負擔，計時收費提升停車位效率已有初步實效。

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停管處表示，機車計時收費措施不僅欲改善長時間占用停車位的情況，促進車位快速周轉，也鼓勵民眾選擇搭乘大眾運輸至台北車站轉乘，進而減少機車在核心區的停放壓力，提供更多停車位給有短暫停車需求的民眾。

停管處說，將持續追蹤台北車站「逸仙公園周邊」路邊機車停車格的使用情形並滾動式檢討。（編輯：張銘坤）1140304