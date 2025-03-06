加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
屏東核三廠冷卻水塔起火 火勢已撲滅
首頁 / 地方

雲林免費提供高中職以下學生口罩 抗揚塵防流感

2025/3/6 11:05（3/6 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣政府6日在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，具護理背景的縣長張麗善（右）示範為學生正確配戴口罩。中央社記者蔡智明攝 114年3月6日
雲林縣政府6日在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，具護理背景的縣長張麗善（右）示範為學生正確配戴口罩。中央社記者蔡智明攝 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）為降低濁水溪揚塵影響，以及預防流感等病毒危害學生健康，雲林縣政府114年採購口罩免費發給縣內學校教職員生，每人共計2包醫療用口罩，近日發放各校，守護學子健康。

雲林縣政府今天在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，由鎮南國小學生演出如何正確戴口罩的話劇，展現衛教宣導成果，縣長張麗善、教育處長邱孝文等人出席。

張麗善接受媒體聯訪表示，開學後群聚感染機會增加，縣府已採購口罩供學生使用，以達到「抗揚塵、防流感、罩健康」，這項措施從民國107年施行到現在，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，口罩發放更從國小、國中，擴展到全縣幼兒園及高中職。

張麗善說，除揚塵危害學童健康外，還有流感、諾羅病毒、腸胃炎都需要口罩防護與衛生健康管理，這要透過父母、老師做好小朋友衛教宣導，讓小朋友勤洗手、正確戴口罩保護自己。

google news透過 Google News追蹤中央社

邱孝文說，現在流感盛行，每天都有學校因流感影響上課，希望以此降低學生疾病感染，快樂、健康學習。

教育處指出，雲林縣招標採購的口罩，將分兩階段發放，全縣各公私立國中小（含縣立高中）、幼兒園校內學童及教職員每人共計2包醫療用口罩，每包數量內含20片；114年的口罩已於日前完成採購程序，待口罩到貨即刻發放各校，守護學生健康。（編輯：陳仁華）1140306

雲林縣政府6日在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，宣布縣府近日將發送口罩給高中職以下學生，保護學生健康。圖中為雲林縣長張麗善。中央社記者蔡智明攝 114年3月6日
雲林縣政府6日在斗六市鎮南國小舉辦行「抗揚塵、防流感、罩健康」記者會，宣布縣府近日將發送口罩給高中職以下學生，保護學生健康。圖中為雲林縣長張麗善。中央社記者蔡智明攝 114年3月6日
張麗善
北港等4鄉鎮加入公共自行車 輕鬆暢遊雲林雲林新建跨清水溪橋開工 橋面距河川高129公尺
邱孝文
雲林續辦班班有鮮乳 逾3萬名學生受惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

193
更多編輯台推薦新聞：