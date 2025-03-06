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台東離島海運量能提升 公船太武輪和新客輪加入

2025/3/6 18:02（3/6 18:21 更新）
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為提升台東往返綠島、蘭嶼的交通便利性與舒適度，台東縣政府鼓勵業者採購新船，如今新客輪「天王星21號」預計28日將首航富岡到綠島航線。（業者提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月6日
為提升台東往返綠島、蘭嶼的交通便利性與舒適度，台東縣政府鼓勵業者採購新船，如今新客輪「天王星21號」預計28日將首航富岡到綠島航線。（業者提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月6日
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東往返綠島、蘭嶼海運量能和舒適感將提升。綠島鄉公所經營的公船太武輪日前已在高雄交船，進入整修；中央政府補助客輪業者採購新船天王星21號預計28日首航台東富岡到綠島。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，台東縣政府積極向交通部爭取補助經費，鼓勵業者採購新船、汰換舊船，首艘政府補助業者換新船的天王星21號已經抵達高雄港，預計28日首航富岡到綠島航線。

另一方面，綠島鄉公所長期爭取公船，以利物資運補、垃圾外送，經縣政府促成原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島鄉公所，已於3日在高雄港交船，即日起開始整修船體，待通過驗船單位特檢，提高環保標準、改善引擎排煙後，並將升級客艙座椅、提升整體質感，打造遊艇等級的舒適乘船體驗後投入營運。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，為提升離島居民行的正義、交通品質、安全及離島觀光，縣政府與交通部航港局共同努力，爭取補助款新台幣3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，並將船齡32年的「天王星號」及船齡34年的「凱旋2號」列為優先名單，由台東縣政府做出全台民船汰舊換新首辦示範。

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「天王星21號」28日將辦啟航典禮，未來不僅鄉親、遊客搭船品質更舒適，搭船時間也將大幅縮短，另新船也將需配合相關義務，包括需符合節能減碳及環保油品規範，依台灣設計研究院美學規範手冊設計，亦需配合天災疏運，可視為離島航運改善重要里程碑。

綠島鄉公所表示，接收太武輪客船相比建造新船，不僅所需繪圖、審圖、建造、測試等期程、交船時間縮短許多，改修舊船比建造新船資金也節省許多。未來除可運補物資，該船耐風浪設計，將更有利秋冬季人員載送、醫療救助運送。（編輯：謝雅竹）1140306

台東綠島鄉公所長期爭取公船，經縣府促成原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島，已於3日交船，即日起開始整修船體，待通過驗船單位特檢，提高環保標準、改善引擎排煙後，還將升級客艙座椅、提升整體質感，打造遊艇等級的舒適乘船體驗，投入營運。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月6日
台東綠島鄉公所長期爭取公船，經縣府促成原往來大小金門運補的太武輪，退役後轉贈綠島，已於3日交船，即日起開始整修船體，待通過驗船單位特檢，提高環保標準、改善引擎排煙後，還將升級客艙座椅、提升整體質感，打造遊艇等級的舒適乘船體驗，投入營運。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月6日
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