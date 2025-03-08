談基隆罷免案 謝國樑：請大家高抬貴手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）民團發起罷免國民黨立法委員林沛祥，另有民團發動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪。基隆市長謝國樑今天說，市民需要休息，請大家高抬貴手，讓基隆享有該有的和平。

公民團體「基隆絕沛」發起罷免林沛祥，2月18日將提議書送交中央選舉委員會，現正審查中，另有公民團體「基隆市公共事務學會」發起罷免張之豪、鄭文婷也已送件，據了解，罷免張之豪和鄭文婷案，在第1階段都仍須補件。

國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉，今天帶領志工持續在仁愛市場持續募集罷免鄭文婷提議書，潘艾嘉受訪說，罷免鄭文婷首要原因，在於先前東岸商場爭議中，鄭文婷並未站在維護市民權益立場發聲。

鄭文婷表示，根本從頭到尾都是國民黨在主導對她的罷免案，如今講什麼聲援，就只是「不演了」，國民黨自打嘴巴。至於東岸商場爭議，她自始至終都主張是市府的財產，但市長謝國樑強行破壞門鎖的行為，在程序和手段上都不對，即使檢察官已對謝國樑做出不起訴處分，也不代表行為是可以的，國民黨不要抹黑她。

透過 Google News 追蹤中央社

謝國樑下午出席「228和平紀念追思活動」後受訪說，他去年經歷全台唯一的市長罷免案，他就是罷免案「受害人」，當初對他的罷免理由，現在來看並不存在，他以當事人角色出發，呼籲社會需要更多祥和、更少撕裂，期盼在基隆的罷免案，能避免就避免。

謝國樑說，林沛祥是先被提出罷免，且罷免計畫仍持續進行中，希望大家多釋出一些善意，基隆經歷去年對他的罷免案，也需要撫平，就如同今天舉辦的228和平紀念追思活動，盼讓基隆能夠真正被撫平，市民需要休息，請大家高抬貴手，讓基隆享有該有的和平。（編輯：張銘坤）1140308