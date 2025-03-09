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「逐家做垺」來講台語 澎湖扎根全年將辦300多場

2025/3/9 11:41
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（中央社澎湖縣9日電）「逐家做垺來講台語」今天起在澎湖文化局圖書館登場，縣長陳光復表示，閩南語也是國際語言，今年全縣將舉辦300多場推廣活動，期盼讓台語文化扎根與傳承。

澎湖縣政府文化局響應文化部「國家語言整體發展」與強化母語傳承與使用，今天在澎湖縣圖書館舉行「講澎湖話．談澎湖情」推廣活動記者會，白沙小赤社區現場以囡仔歌「遊澎湖」等為主題吟唱，林美惠老師帶領在場近百大小民眾一同唸誦，感受其中特別韻味。

陳光復表示，文化部全力推廣台灣母語，其中閩南語也是國際語言一種，包括馬來西亞、新加坡與越南等國家講台語嘛會通，只是腔調輕重不一而已，並以「汝好」（您好）、「逐家」（大家）、「做垺」（作夥）等來講台灣台語，希望平時跟阿公阿嬤們多說台語，讓台灣台語文化得以向下扎根傳承。

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文化局「講澎湖話．談澎湖情」推廣活動，今天在「逐家做垺來講台語」還安排有「未來主人翁學習台灣台語玩遊戲」，與會大小朋友透過分組闖關活動中的台語自我介紹、菜宅裡面有什麼、做伙來造句及澎湖舊地名連連看等活動，讓學童開口說台灣台語外，也認識與澎湖相關的台語，讓學童能將簡單台語說法運用在生活中。

文化局為強化台語母語傳承與使用，今年將全面在全縣各學校及社區展開，包括有台灣台語同樂會、台語說故事比賽、台灣語言能力認證研習、台語師資培訓、台語書籍出版、褒歌說唱研習、台語相聲說演體驗營、新增文化場館台語播音、週末台語電影院、社區台語推廣等300多場次多元推廣活動。（編輯：陳仁華）1140309

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