新北防寵物養護假訊息 3/13起邀獸醫直播釋疑

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市動保處今天指出，飼養寵物的民眾逐年增加，但遇到養護問題卻常求助網路，為避免網路假訊息氾濫影響寵物健康，動保處13日起定期邀獸醫師開直播提供線上諮詢服務。

新北市農業局今天舉辦「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」寵物醫療線上諮詢服務啟動記者會，民進黨新北市議員黃淑君、石一佑及新北市獸醫師公會理事長薛敦元、永鴻國際生技公司董事長鍾威凱等到場。

會中，新北市農業局長諶錫輝表示，為提供城市及偏鄉飼主的寵物衛教服務，動保處與新北市獸醫師公會合作推出「Vets on air獸醫師與您暢聊毛寶貝」寵物醫療線上諮詢服務，將於3月13日啟動，在每個月第2週、第4週的星期四晚上9時到晚上11時於獸醫師公會臉書（Facebook）進行直播，線上提供飼主各項專業建議。

薛敦元指出，飼主遇寵物健康問題常上網求助，但相關假訊息氾濫，飼主又無法分辨真假，才會與新北市府合作提供線上醫療諮詢的服務。

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會中還邀請即將在首場直播擔任主講的獸醫師林筱瑞、姚勝隆示範，說明春天季節寵物常面臨的皮膚病等問題，以及寵物出現哪些症狀時飼主應帶寵物到動物醫院看診。

鍾威凱表示，新北市推出獸醫師線上諮詢服務，能提供飼主專業衛教知識，是很有意義的活動。（編輯：戴光育）1140309