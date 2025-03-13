鶯歌工商114學年設應用日語科 以符觀光產業需求

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市立鶯歌工商今天表示，114學年度將設「應用日語科」，並與日本愛媛縣合作，開設日本藝術設計文化、數位媒體實務及經貿概論等多元課程，因應日籍觀光客與陶瓷國際化需求。

教育局今天發布新聞表示，因應少子女化與國際化浪潮，調整學校經營策略，著重學生未來就業需求及國際發展趨勢，並結合在地產業打造有特色的科別。

鶯歌工商校長顏龍源今天在記者會表示，鶯歌區在地觀光有日籍客源，並因應陶瓷產業國際化需求，故將開設「應用日語科」，課程設計緊扣台灣對日系企業與產業的發展需求，強化學生日語能力與數位科技專業。

他說，學生就業時，可在貿易、觀光旅遊、動漫及數位多媒體、設計產業等領域發展長才。

致理科技大學也合作培育國際人才，出席記者會的校長陳珠龍表示，台日近年加深產業與文化交流，隨著台積電進駐熊本，故日語專業人才需求更迫切，開設學習新科別，可迎合市場趨勢，也提升台日互動與合作。

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鶯歌工商由校內師資及社團學生經營的日語學習Podcast頻道，今天下午上線，讓學生在校內沉浸式學習日語。校方表示，與日本愛媛縣合作，開設日本藝術設計文化、日本數位媒體實務，及日本經貿概論等多元課程。

教育局長張明文表示，應用日語科將強調學生日語口說、溝通與書信寫作能力，並結合數位商業企劃、數位多媒體設計等實用技能，幫學生具備跨領域應用與數位創作實力，以迎接全球化市場挑戰。（編輯：張銘坤）1140313