台南捷運綠線可行性研究修正 3/21起開4場說明會

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市政府完成台南捷運綠線可行性研究修正，預定3月21日至4月8日召開4場地方說明會，徵詢在地意見，以利提報中央審議及爭取核定。

台南市交通局為蒐集台南捷運綠線沿線居民意見及說明規劃內容，預定3月21日、3月27日、4月1日及4月8日分別在永康區多功能活動中心、中西區南美里活動中心、安平區華平里活動中心及東區太子文旅會議廳召開4場地方說明會。

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交通局今天表示，台南捷運綠線是府城地區最重要東西向路線，行經舊城區及安平區等文化觀光景區，也串聯藍線和深綠線，發揮捷運先期路網整體效益。團隊則研議參酌先進工法，提出部分高架、部分地下化的可行性研究規劃，減少城市景觀及道路等衝擊。

台南捷運綠線修正方案規劃東起市道180與台39路口，往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、台南市議會至台南地方法院，全長約17.23公里，設置19站，其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里共6座地下車站。（編輯：郭諭儒）1140314