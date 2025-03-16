加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
首頁 / 地方

高市補助酒癮者戒酒最高4萬 志工長期陪伴即時關懷

2025/3/16 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為減輕有戒酒意願民眾就醫負擔，高雄市衛生局委託18家醫療院所提供酒癮治療服務，每人每年最高4萬元酒癮治療補助；另推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，一路給予支持。

衛生局今天發布新聞稿表示，衛生局委託18家醫療院所提供酒癮治療服務，只要自付掛號費用，就可享有每人每年最高新台幣4萬元的酒癮治療補助，鼓勵想戒酒民眾積極接受治療、守護身體健康。

此外，衛生局自民國108年起推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，透過定期電話關懷與家訪，為有過度飲酒問題民眾提供穩定家庭支持服務，至今已服務1230名民眾，提供4513次關懷訪視。

專業人員不僅追蹤個案需求、提供情緒支持，同時也會協助轉介醫療等相關社會資源；此服務強調「長期陪伴」與「即時關懷」，幫助飲酒者在專業人員支持下逐步改變，維護自身與家庭安全，展現社會支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一名科技公司主管阿明，因工作壓力與頻繁應酬，逐漸養成過度飲酒習慣，不僅影響工作表現，也導致家庭關係緊張；在衛生局「陪伴型志工」持續關懷下，阿明不僅學會控制飲酒，也重建家庭關係。

衛生局呼籲民眾多關心身邊可能因酒癮問題而陷入困境的親友，及早伸出援手；若需協助，可洽高雄市衛生局（07）7134000轉5502，或至衛生局官網查詢相關資訊。（編輯：陳仁華）1140316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：