高市補助酒癮者戒酒最高4萬 志工長期陪伴即時關懷

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為減輕有戒酒意願民眾就醫負擔，高雄市衛生局委託18家醫療院所提供酒癮治療服務，每人每年最高4萬元酒癮治療補助；另推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，一路給予支持。

衛生局今天發布新聞稿表示，衛生局委託18家醫療院所提供酒癮治療服務，只要自付掛號費用，就可享有每人每年最高新台幣4萬元的酒癮治療補助，鼓勵想戒酒民眾積極接受治療、守護身體健康。

此外，衛生局自民國108年起推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，透過定期電話關懷與家訪，為有過度飲酒問題民眾提供穩定家庭支持服務，至今已服務1230名民眾，提供4513次關懷訪視。

專業人員不僅追蹤個案需求、提供情緒支持，同時也會協助轉介醫療等相關社會資源；此服務強調「長期陪伴」與「即時關懷」，幫助飲酒者在專業人員支持下逐步改變，維護自身與家庭安全，展現社會支持。

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一名科技公司主管阿明，因工作壓力與頻繁應酬，逐漸養成過度飲酒習慣，不僅影響工作表現，也導致家庭關係緊張；在衛生局「陪伴型志工」持續關懷下，阿明不僅學會控制飲酒，也重建家庭關係。

衛生局呼籲民眾多關心身邊可能因酒癮問題而陷入困境的親友，及早伸出援手；若需協助，可洽高雄市衛生局（07）7134000轉5502，或至衛生局官網查詢相關資訊。（編輯：陳仁華）1140316