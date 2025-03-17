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冷氣團來襲 宜蘭太平山現銀白霧淞美景

2025/3/17 10:08（3/17 10:48 更新）
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受到強烈大陸冷氣團影響，位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區17日清晨氣溫雖達攝氏0度，但因水氣不足並未降雪，不過樹梢仍留有霧淞，呈銀白美景。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月17日
受到強烈大陸冷氣團影響，位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區17日清晨氣溫雖達攝氏0度，但因水氣不足並未降雪，不過樹梢仍留有霧淞，呈銀白美景。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月17日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地天氣寒冷，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區，今天清晨氣溫雖達攝氏0度，但因水氣不足並未降雪，不過樹梢仍留有霧淞，呈現銀白美景。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，今天清晨經巡檢後，聯外道路宜專1線路面沒有結冰，車輛暫不用加掛雪鍊入園，園區於清晨6時開園，統計截至上午9時，共有包含3輛遊覽車、54輛汽車計348人入園，因未達1000輛車入園，園區並未啟動車輛1出1進管制。

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阮名揚指出，園區清晨氣溫已達攝氏0度，但因水氣不足並未降雪，部分樹梢留有霧淞，上午9時，氣溫稍微提升至攝氏1度，霧淞正逐漸消融，園區若能持續低溫，並在水氣充足情況下，將有機會下雪。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，民眾若要前往太平山，請隨時關注園區資訊及管制措施，並備好保暖裝備。（編輯：郭諭儒）1140317

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阮名揚
寒流來襲 銀白霧淞妝點宜蘭太平山冷氣團來襲太平山氣溫0度 水氣不足未降雪
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