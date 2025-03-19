防清明掃墓塞車 彰化市芬園鄉等公墓管制人車

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）避免清明節掃墓塞車，彰化縣警察局今天公布交通疏導措施，彰化市第2公墓、芬園鄉第3公墓等公墓將管制人車，中山高埔鹽系統交流道南向及北向入口，也會在清明連假時封閉。

彰化縣警察局今天發布新聞，為避免民眾因清明節返鄉掃墓造成塞車，縣警局提前規劃疏導措施避免塞車，其中彰化市第2公墓4月3日至6日每天上午8時至下午4時禁止車輛進入；芬園鄉第3公墓3月29日、30日及4月3日、4日每天上午8時至下午4時，彈性管制車輛進出彰員路、碧園路一段287巷及彰南路一段653巷。

縣警局說明，鹿港鎮第1公墓3月29日、30日及4月4日每天上午8時至下午4時，彈性管制車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓；鹿港鎮第5公墓3月30日及4月4日每天上午8時至下午4時，彈性管制車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓；福興鄉第15公墓3月29日、30日及4月3日至6日每天上午9時至下午4時，彈性管制車輛由沿海路三段與下寮巷路口進入公墓。

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縣警局指出，其餘公墓及掃墓地區，雖然沒有實施管制，但仍有編排機動警力加強交通疏導，提醒民眾不要在周邊道路違規及併排停車，影響通行，必要時警方也會加強違停取締，即時處置排除壅塞狀況。

縣警局表示，除了清明掃墓各公墓園區的交通疏導規劃外，民眾可能利用連假期間規劃出遊，因此中山高速公路埔鹽系統交流道南向入口4月3日及4日，清晨5時至中午12時封閉，北向入口4月5日及6日，中午12時至晚上9時封閉，提醒民眾注意。（編輯：郭諭儒）1140319