兒童節禮物 竹北市贈直笛與卡林巴琴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣竹北市長鄭朝方今天說，為讓孩子成長過程可接觸多元領域，今年兒童節禮物準備直笛與卡林巴琴分別送國小及以下學童，盼透過不同學習，引導孩子發掘興趣培養專長。

鄭朝方今天告訴中央社記者表示，日前已先到光明國小將卡林巴琴送給學生，其中有加入打擊樂團與管樂團孩子立即拿起樂器，並共同演奏兒歌「小星星」等樂曲，讓校園充滿樂音與歡樂。

鄭朝方說，今年市公所準備1萬5834支直笛，發放給幼兒園至國小二年級的學生；而國小三至六年級學生可獲卡林巴琴、又稱拇指琴，共有1萬3021份。

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鄭朝方說，這款拇指琴外型典雅，雕刻細緻花紋，並附有調音鎚；直笛則配有清潔棒，皆附有專屬的音符提袋，讓孩子隨時都可接觸樂器，培養音樂素養。

竹北市公所透過文字表示，為讓孩子在成長過程中接觸多元領域，公所從3年前開始規劃兒童節禮物，從畫筆、跳繩，以及今年的直笛與拇指琴，希望透過不同的項目，全領域引導孩子發掘興趣，培養專長。（編輯：李錫璋）1140319