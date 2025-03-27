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顏若芳質疑曾是統戰樣板 李政軒：有心人士過度解讀

2025/3/27 12:15（3/27 17:03 更新）
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民進黨台北市議員顏若芳表示，台北市政府發言人李政軒（圖）赴中國清華大學交換時受訪提到「到大陸發展是混得很好的象徵」，對中國歌功頌德；李政軒27日回應，這是有心人士考古且過度解讀。（中央社檔案照片）
民進黨台北市議員顏若芳表示，台北市政府發言人李政軒（圖）赴中國清華大學交換時受訪提到「到大陸發展是混得很好的象徵」，對中國歌功頌德；李政軒27日回應，這是有心人士考古且過度解讀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）北市議員顏若芳指出，「蔣萬安新任發言人，竟曾是中共統戰樣板？」指市府發言人李政軒曾赴中國交換學生，受訪時對中國歌功頌德。李政軒說，有心人士考古且過度解讀。

民進黨台北市議員顏若芳透過臉書（Facebook）表示，台北市府發言人的任務是為市府塑造良好形象，發言人形象不佳、立場不妥，將連帶讓市府遭殃，市長蔣萬安欽點李政軒擔任發言人，難道是認同李政軒媚中貶台的立場。

顏若芳說，李政軒過去求學時，赴中國清華大學交換時受訪提到，「到大陸發展是混得很好的象徵」、「台灣抱持惡意、但大陸很友善」、「到天安門廣場看升旗感受愛國情操」。

她指出，對中國歌功頌德之餘，還不忘貶損台灣，市府發言人實在得到中國國民黨真傳，「那麼愛中國，乾脆去當國台辦發言人」。現任市府發言人明顯不適格，請蔣萬安別再迴避，儘速出面說明並檢討發言體系人事。

對此，李政軒今天透過文字回應，台灣人要知己知彼，台灣年輕人對民主與自由有信心，交流本身更能彰顯多元包容的價值。肯定過去在海外有發展的前輩，都是「一卡皮箱走世界」的台灣精神楷模，包含民進黨曾在對岸經商、求學有成的前輩。

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李政軒指出，北市府近期受到接連三波的兩岸相關議題攻擊，無論是因國教署為北一女老師的言論轉文給市府，或財政部要財政局就全聯啤酒節開罰，最後就是有心人士考古且過度解讀他個人於數年前在中國大陸讀書、實習經歷。

他強調，北市府立場一直是秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。（編輯：蕭博文）1140327

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