「舊鞋救命」台南場 28日起募集物資3天

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會等單位合作，明天起至30日在安平區安億公有停車場舉辦「舊鞋救命」活動，將募集舊鞋、包包、衣服送往非洲。

台南市長黃偉哲今天出席活動宣傳記者會致詞表示，今年「舊鞋救命」不僅募集舊鞋，還有舊包包、舊衣服等生活物資，因世界上有些地方居民缺乏鞋子、衣服，正飽受相關疾病所苦，造成公共衛生與健康方面衝擊與威脅。

黃偉哲表示，透過公私部門合作發動募集，實踐跨國援助精神，並讓這些物資找到新主人，送到有需求的民眾所在處，鼓勵市民踴躍捐贈物資或者加入志工行列，響應愛心送暖活動，讓台南與世界接軌，未來市府將持續配合，讓舊鞋救命活動不斷延續，使更多人能獲得支援與幫助。

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台南市政府環保局提供資料指出，舊鞋救命活動資訊日前公布後，就吸引許多熱心民眾報名當志工，而募集行動自明天起至30日，每天上午10時至下午3時收受物資，民眾可整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等3大類，於活動時間內親送至現場捐贈，一起將愛心送到非洲。

環保局指出，此次活動由台積電慈善基金會贊助40呎裝載物資彩繪貨櫃，另外，為提供弱勢族群更多溫暖與支持，透過集結社福慈善團體舉辦「知足藏樂」二手公益市集，收益將運用於社會公益，除可及時提供愛心支援，同時也促成民眾與社福慈善單位互動平台。（編輯：李亨山）1140327