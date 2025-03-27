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移除埃及聖䴉 林保署熱區設誘引站假鳥吸引群聚

2025/3/27 14:57（3/27 15:41 更新）
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農業部林業及自然保育署表示，因人為管理不當，埃及聖䴉在台灣野外大量繁衍，危及原有生態；林保署近期在出沒熱區的關渡自然公園架設誘引站，並布設假鳥（圖）吸引埃及聖䴉群聚，以利移除。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月27日
農業部林業及自然保育署表示，因人為管理不當，埃及聖䴉在台灣野外大量繁衍，危及原有生態；林保署近期在出沒熱區的關渡自然公園架設誘引站，並布設假鳥（圖）吸引埃及聖䴉群聚，以利移除。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月27日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）林保署108年啟動獵槍移除埃及聖䴉計畫，至今北北基宜已移除1140隻，由於經人擇存活下來的埃及聖䴉警覺性高，林保署調整策略，近期在熱區關渡設誘引站，並以假鳥吸引群聚，以利移除。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因人為管理不當，埃及聖䴉從私人野生動物園逃出，開始在台灣野外大量繁衍，高達數以萬計，危及台灣原有生態。

宜蘭分署指出，林保署自民國108年啟動獵槍移除計畫，統計至今北北基宜共移除1140隻埃及聖䴉，其中宜蘭占274隻，經過歷年努力，估算台灣野外族群數量可能不到百隻。

宜蘭分署指出，宜蘭地區今年至今並未發現埃及聖䴉蹤影，估計宜蘭僅剩零星數量，而最近一起於去年5月28日，在宜蘭科學園區出現1隻埃及聖䴉，當時委由寒溪部落獵人團隊前往移除，雖有打中埃及聖䴉，但立即飛離現場，經持續巡視1週後，並未發現埃及聖䴉。

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宜蘭分署表示，經過人擇存活下來的埃及聖䴉警覺性高，移除策略必須不斷調整精進，近期在埃及聖䴉出沒熱區的關渡自然公園，以廚餘及魚雜架設誘引站，並布設假鳥吸引埃及聖䴉群聚，下一階段也將在社子島布設假鳥，以利移除。

宜蘭分署指出，埃及聖䴉屬於大型鳥類，身長介於65公分至89公分間、展翅可達124公分，全身白色，具粗黑下彎的黑色嘴喙、腳黑、腰及翼邊飾羽色為黑色是重要特徵，因食性與鷺鷥科鳥種重疊，可能出現在紅樹林、農田、河口泥灘地、廢棄魚塭等地。（編輯：張銘坤）1140327

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