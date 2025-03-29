花蓮玉里大橋震損重建 4/1起分階段改道通行
2025/3/29 15:54（3/29 16:41 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮玉里大橋橫越秀姑巒溪，且位處歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，受板塊擠壓，每年都會「長高」約2公分，3年前因918地震受損，採北上、南下2座橋輪流施工，4月1日起將分階段改道通行。
花蓮玉里大橋南下北上「兩代橋」分別在1977年、1994年通車，2座橋在918地震時都受到重創，尤其南下橋梁結構毀損嚴重，交通部公路局蘇花改工程處2年前動工改建。
新玉里大橋採「半半施工」，先施作南下新橋，北上線舊橋雙向通行，配合工程進行，將於4月1日起先將南下車道改至南下線新橋，接續進行玉里大橋前端出入口車道改善，再發布第2階段北上改道通知。
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蘇花改工程處指出，改道後由南下新橋維持雙向通行，工程單位將進行北上線新橋施工，呼籲民眾配合導引標誌、標線通行，工區速限30公里。
新玉里大橋長685公尺、橋寬14公尺，配合防洪跨徑加大，橋面提高1公尺，配合橋梁會「長高」特性，採箱型鋼梁設計，支撐墊採活動式可逐年調整，以百年使用來設計，預計2027年2月完工。（編輯：郭諭儒）1140329
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