永康二王基督教墓園恐強遷 自救會向總統府陳情

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市永康二王基督教墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會擔心未來恐將依市地重劃進度擇期強制遷葬，今天發起向總統府陳情連署活動，爭取市地重劃排除墓園。

永康二王基督教墓園自救會下午在墓園舉行聯合追思禮拜，且發起向總統府陳情連署活動，向總統賴清德、副總統蕭美琴請願，避免墓園因市地重劃遭強制遷葬。

自救會呼籲政府重新評估墓園文資價值，並要求台南市政府暫停強制拆除，應和共有墓園10多間教會及墓主家屬對話，共尋可行解決方案。

自救會指出，永康二王基督教墓園由台南市10多間基督教會於民國60年代初期合資購置，佔地0.6公頃，已埋葬1000多門墓，但市府近年推動永康市地重劃，強制將墓園納入重劃及要求遷葬。

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自救會表示，永康二王基督教墓園被文資審議會解除列冊追蹤，自救會已提出訴願，有待訴願審議委員會決定，若訴願被駁回，將不惜和台南市政府對簿公堂。

台南市永康二王基督教墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會今年1月曾向市府陳情，市府當時表示，全案依文化資產保存法辦理。（編輯：孫承武）1140329