加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震穆斯林做禮拜屋頂垮 至少50座清真寺倒塌近300人亡
首頁 / 地方

永康二王基督教墓園恐強遷 自救會向總統府陳情

2025/3/29 17:56（3/29 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市永康二王基督教墓園自救會29日在墓園舉行聯合追思禮拜，同時發起向總統府陳情連署活動，盼向總統賴清德、副總統蕭美琴請願，避免墓園因市地重劃而遭強制遷葬。（永康二王基督教墓園自救會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
台南市永康二王基督教墓園自救會29日在墓園舉行聯合追思禮拜，同時發起向總統府陳情連署活動，盼向總統賴清德、副總統蕭美琴請願，避免墓園因市地重劃而遭強制遷葬。（永康二王基督教墓園自救會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市永康二王基督教墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會擔心未來恐將依市地重劃進度擇期強制遷葬，今天發起向總統府陳情連署活動，爭取市地重劃排除墓園。

永康二王基督教墓園自救會下午在墓園舉行聯合追思禮拜，且發起向總統府陳情連署活動，向總統賴清德、副總統蕭美琴請願，避免墓園因市地重劃遭強制遷葬。

自救會呼籲政府重新評估墓園文資價值，並要求台南市政府暫停強制拆除，應和共有墓園10多間教會及墓主家屬對話，共尋可行解決方案。

自救會指出，永康二王基督教墓園由台南市10多間基督教會於民國60年代初期合資購置，佔地0.6公頃，已埋葬1000多門墓，但市府近年推動永康市地重劃，強制將墓園納入重劃及要求遷葬。

google news透過 Google News追蹤中央社

自救會表示，永康二王基督教墓園被文資審議會解除列冊追蹤，自救會已提出訴願，有待訴願審議委員會決定，若訴願被駁回，將不惜和台南市政府對簿公堂。

台南市永康二王基督教墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會今年1月曾向市府陳情，市府當時表示，全案依文化資產保存法辦理。（編輯：孫承武）1140329

#台南市
#自救會
#總統府
#台南永康
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：