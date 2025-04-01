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專訪／洪申翰談缺工：本國勞工就業機會優先 移工不能成為低薪定錨
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遭指涉性騷擾張之豪告誹謗 罷免領銜人：尊重

2025/4/1 12:51（4/1 13:01 更新）
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公民團體2月將罷免民進黨基隆市議員張之豪（圖）提議書送交中選會，領銜人游正義提出罷免理由其中一項為張之豪涉入性騷擾。張之豪1日上午赴基隆地檢署，提告游正義涉嫌誹謗及違反選罷法。中央社記者王朝鈺攝 114年4月1日
公民團體2月將罷免民進黨基隆市議員張之豪（圖）提議書送交中選會，領銜人游正義提出罷免理由其中一項為張之豪涉入性騷擾。張之豪1日上午赴基隆地檢署，提告游正義涉嫌誹謗及違反選罷法。中央社記者王朝鈺攝 114年4月1日
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）公民團體2月將罷免民進黨基隆市議員張之豪提議書送交中選會，領銜人游正義提出罷免理由其中一項為張之豪涉入性騷擾，張之豪今天赴基隆地檢署按鈴申告游正義涉嫌誹謗。游正義予以尊重。

張之豪表示，他曾說過只要有人提到他涉嫌性騷擾，他就會告，不是不告是時候未到，蒐證齊全後今天提告。國民黨用這個誹謗的理由，向中選會提出罷免他，一個罷免案建立一個誹謗謊言上，也涉嫌違反公職人員選舉罷免法，因此今天提告游正義涉犯誹謗罪及違反選罷法。

此外，張之豪說，現在大罷免在全台各地都出現大量偽造情事、死亡連署，這種大規模偽造文書，公然挑戰台灣司法。國民黨對他的罷免提案，偽造情事高達32件，他當然要告發請檢察官查辦，不限制特定對象，希望檢方全力追查。

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游正義表示，所有的提議書都是合法取得，完全是由選民直接填寫及交付，尊重張之豪提告，他不會畏懼也不會擔心，堅決相信第1階段會順利通過邁向第2階段，也讓他更加相信張之豪真的在害怕擔心被罷免，已不適任擔任安樂區市議員。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，這凸顯了張之豪無法承受來自民間團體的合理檢視，當民代習慣於不作為，頻頻造謠、攻擊，甚至力挺東岸商場爭議，面對民眾反彈與監督時，選擇用法律手段反擊，反而顯得心虛與焦慮。（編輯：張銘坤）1140401

張之豪
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