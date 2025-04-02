竹市兒藝節3日登場 氣墊遊具、絹印摺紙邀體驗

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（中央社記者郭宣彣新竹市2日電）2025新竹市兒童遊藝節4月3日至6日在新竹公園登場，市府今天表示，今年主題為「飛翔樂園」，活動包含兒童劇、大型氣墊遊具體驗及手作絹印摺紙等，盼讓孩子留下難忘的回憶。

新竹市政府舉辦兒童遊藝節記者會，代理市長邱臣遠致詞說，今年主題是「飛翔樂園」，象徵讓風城的孩子夢想起飛，規劃有兒童劇、雜耍特技表演及親子電影院等，活動多元豐富。

文化局表示，今年打造大型氣墊遊具「奇幻冒險島」，設有充氣太空人與星球等，讓孩子可在氣墊遊具中探索與體驗；另有手作藝術體驗，如絹印摺紙，孩子透過親手創作，打造專屬作品，也發揮藝術創造力。

文化局指出，竹市兒童遊藝節於3日至6日登場，共有16場大舞台演出、36場表演藝術及說故事、5種藝術體驗、2種科技互動，現場安排有闖關遊戲，完成挑戰，有機會獲得扭蛋1次，可兌換兒藝節限定好禮。

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市府透過文字表示，活動期間，在新竹公園附近的食品路、東山街、公園路等路邊汽車格全部改為機車格，另因會場周邊沒有提供汽車停車位，民眾可多加利用大眾運輸工具，如搭乘火車至新竹火車站，步行約6分鐘即可抵達會場。

市府指出，另在水源街與建功一路口設接駁站，發車時間為上午9時30分至下午4時30分，回程自新竹公園發車時間為上午10時30分至下午6時止，約每15分鐘至20分鐘1班車。（編輯：管中維）1140402