雄中音樂班赴維也納交流 5日將登莫札特故居演奏

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄中學音樂班學生近日遠赴維也納交流，並將在5日登上維也納莫札特博物館音樂廳舉辦「臺灣遇見維也納」音樂會，與海頓音樂大學學生共同演出。

雄中音樂班16名學生在31日出發維也納，一行人在2名老師陪同下展開10天移地訓練。分別造訪維也納音樂與藝術市立大學（MUK）、維也納音樂與表演藝術大學（MDW）和海頓音樂大學，由當地老師授課，在「音樂之都」展開文化交流。

帶隊的音樂組長梁譯云告訴中央社記者，此次帶著16名學生至維也納交流，學生都相當珍惜這次難得機會，上課時非常專注，甚至下課後還主動跟老師要聯絡方式，希望能獲得更多上課、練習機會。

此次交流參訪，除了造訪當地音樂學校，雄中音樂班更挑戰站上舞台，當地時間5日下午3時將在維也納莫札特博物館音樂廳（Mozarthaus Vienna Concert Hall）帶來演出。梁譯云說，這次選擇約可容納100人的音樂廳，希望能有更多人聽到來自台灣的音樂。

雄中校長莊福泰也在臉書（Facebook）上分享此次音樂會消息，莊福泰說：「拜託神通廣大的網友幫幫忙，請有在維也納的朋友一起來聽聽來自臺灣的音樂。我們帶隊老師在飛機上夢見表演當天都沒有觀眾，嚇醒之後就睡不著了。」

莊福泰說，表演雖只有短短一小時，但有很大的努力、很多的勇氣、很深的誠意。此外，台灣駐奧地利代表處也貼出音樂會活動協助宣傳。

「機會要靠自己爭取！」梁譯云說，雄中音樂班在2023年首度展開維也納交流參訪，「或許外界會覺得是不是因為雄中有特權，但我們就是親自寄信給這些學校，從簽訂檔期、場地簽約、付款等都親自寄信處理。」

梁譯云說，這次從報名的31名學生，徵選出16人出國交流，「孩子們都很珍惜這樣交流的機會，當他們到偌大的練琴室彈著名琴，甚至還要習慣那麼美的音色，這些都是萬分難得的機會。」

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梁譯云表示，亞洲的學生通常比較乖，老師說什麼就做什麼，但在這幾天的上課，當地老師常會問：「這樣拉你覺得舒服嗎？還有覺得哪些地方要調整？」老師也會一直提醒學生要更放鬆一點，調整過後學生更放得開展現自我。

梁譯云說：「台灣人真的很強大。」她強調，交流活動能成行，除了校方、校友會、家長會大力支持，在維也納音樂與表演藝術大學、海頓音樂大學都有台灣人當正式老師，這些人提供非常多協助，也讓人感受到特有的台式溫暖。1140403

高雄中學音樂班16名學生赴維也納展開10天移地訓練，造訪維也納音樂與藝術市立大學（MUK）、維也納音樂與表演藝術大學（MDW）和海頓音樂大學，由當地老師授課，在「音樂之都」展開文化交流。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月3日

高雄中學音樂班學生近日遠赴維也納交流，更將登上維也納莫札特博物館音樂廳舉辦音樂會。圖為音樂班學生與海頓音樂大學學生練習情形。（雄中提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月3日